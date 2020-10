Spielplatz-Test: Viel Platz, wenig Spiel

Bocholt - Auf einem fast 2000 Quadratmeter großen Areal zwischen Scheibenstraße und Speerstraße liegt mitten im Wohngebiet südlich des Mühlenwegs dieser Anwohnerspielplatz mit angrenzender Grünfläche. Er ist aufgeteilt in eine größere Sandfläche mit einigen wenigen Spielgeräten und einer rechteckigen Rasenfläche.

Ein modernes Klettergerüst steht im Mittelpunkt des Spielplatzes an der Speerstraße.

Außerdem gibt es einen kleinen gepflasterten Bereich mit steinernen Tischen, einigen Bänken und einer Tischtennisplatte.

Ausstattung

Den Spielplatz dominiert ein modernes, wenige Jahre altes Klettergerüst mit allerlei Hangel- und Klettermöglichkeiten, das aber eher für Kinder ab 5 Jahren geeignet ist. Außerdem gibt es zwei Wipp-Tiere und eine Doppelschaukel. Für ältere Kinder gibt es eine massive Tischtennisplatte, zwei Tische eignen sich zum Schach- oder Mühlespiel.

Insektenfreundliche Beete

Zustand

Beim Zustand gibt es kaum etwas zu kritisieren: Die Beete sind neu angelegt und insektenfreundlich bepflanzt, die Spielgeräte sind robust und wirken „unverwüstlich“. Auf dem Platz gibt es ein paar alte Kastanienbäume.

Wipp-Tiere für die Kleinsten

Lage und Sicherheit

Der Platz liegt zwischen zwei wenig befahrenen Anwohnerstraßen, jedoch parken hier viele Fahrzeuge. Wirkliche Begrenzungen gibt es nicht, wer hier seine Kinder hier spielen lässt, sollte sie im Auge behalten.

Ein Tisch für Schach und Mühle

Für Eltern

Rund um die Sandfläche stehen zahlreiche Bänke mit gutem Blick auf das Geschehen. Schatten sucht man hier allerdings vergeblich: Wenn im Sommer die Sonne brennt, wird dieser Platz schnell ungemütlich – was auch für das Klettergerüst gilt, das fast komplett aus Metall besteht.

Spaßfaktor

Leider lässt der Platz im direkten Vergleich zu vielen anderen in Bocholt in diesem Punkt zu wünschen übrig. Das Klettergerüst ist sehr modern und für etwas ältere Kletterfreunde gut geeignet, allerdings fehlt es hier am Angebot für kleinere Kinder. Nicht einmal eine normale Rutsche gibt es, wer einmal hochgeklettert ist, muss auch wieder herunterklettern. Wirkliche Aufenthaltsqualität dürfte der Park eher für die älteren Anwohner des Quartiers haben.

