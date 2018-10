Spielplatz an der Straße Rom weicht Bauplätzen

Bocholt - Die Entscheidung im Rat war letztlich keine Überraschung: Der Spielplatz an der Straße Rom (zwischen Werther und Lowicker Straße) wird verschwinden, an seiner Stelle entstehen zwei Bauplätze. Und dennoch war zuvor in der jüngsten Ratssitzung erneut eine lebhafte Diskussion darüber aufgekommen, ob der Spielplatz bleibt oder nicht.