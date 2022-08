Bocholt - Seit sechs Jahren läuft das Bundesprogramm „Sprachkitas“. Darüber werden in Deutschland rund 7000 Kitas gefördert, davon 9 in Bocholt. Nun will der Bund das Programm nicht fortsetzen. Ohne die Förderung würden die Sprachkitas ihre Fachkräfte verlieren, die sich um die Sprachbildung kümmern.