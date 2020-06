Bocholt - Hilke Smidt, Leiterin des St.-Georg-Gymnasiums, zollte den 90 Abiturienten ihrer Schule Bewunderung: In einer schwierigen Phase, in der „so viel Unvorhersehbares, Krankheit und Ungewissheit um uns herum und in der Welt war und ist“ hätten sie die Nerven behalten und die Prüfungen abgelegt, erklärte sie mit Blick auf die Corona-Pandemie.