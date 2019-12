Mordversuch auf der B67: Bocholter muss 7 Jahre in Haft

Bocholt/Münster - Der 48-jährige Bocholter, der Ende April auf der B67 zwei Unfälle verursacht hatte, muss wegen dreifachen Mordversuchs für sieben Jahre ins Gefängnis. Die Große Strafkammer des Landgerichts Münster sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in selbstmörderischer Absicht in den Gegenverkehr gefahren war und dabei den Tod anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf genommen hatte.