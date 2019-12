Stadt Bocholt nimmt Baulücken unter die Lupe

Bocholt Die Stadt will die Nachverdichtung forcieren und stellt von einer rein anlassbezogenen auf eine vorhabenbezogene Bauleitplanung um, wie Stadtplanerin Alissa Schmeing in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erklärte. Will heißen: Die Stadt wartet nicht mehr, bis Bürger fragen, ob sie beispielsweise im Garten ihrer Eltern bauen dürfen, sondern sie wird vorzeitig aktiv und bereitet schon einmal alles vor, damit es später schneller geht.