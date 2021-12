Stadt Bocholt pflanzt 32 weitere Bäume

15 Winterlinden hat die Stadt in der Straße An den Tonwerken gepflanzt.

Rund 750 Bäume hat die Stadt nach eigenen Angaben inzwischen setzen lassen. 15 neue Winterlinden finden sich nun entlang der Straße An den Tonwerken, 10 neue Spitzahorn gibt es an der Büngerner Straße und 7 neue Zerr-Eichen wurden am Büssinghook gepflanzt.