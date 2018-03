Stadt Bocholt prüft Luft in Schulen

Bocholt - Nachdem an der Melanchthonschule erhöhte Schadstoffwerte festgestellt wurden, lässt die Stadt Bocholt derzeit an mehreren Bocholter Schulen die Raumluft messen. Das teilte Benedikt Püttmann, Leiter des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport, im Schulausschuss mit. Gemessen wird an der Barloer Grundschule, der Kreuzschule Mussum und der Ludgerusschule.