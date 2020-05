Stadt Bocholt soll Gutscheinaktion finanzieren

Bocholt - Jetzt bitten auch die Bocholter Händler die Stadtpolitik um Geld: In einem Schreiben an den Verwaltungsvorstand um Bürgermeister Peter Nebelo (SPD) schlägt die Werbegemeinschaft Bocholt die Einführung von Aktionsgutscheinen für Bocholt vor. Die Idee dahinter: Kunden kaufen Gutscheine in Bocholter Läden und die Stadt übernimmt 25 Prozent des Einkaufswertes.