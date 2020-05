Stadt Bocholt stellt Hilfen für Gastronomen in Aussicht

Bocholt - Die Stadt zeigt sich nun doch offen für bestimmte Hilfen für Bocholter Einzelhandel und Gastronomie in der Corona-Krise. Das kündigte Bürgermeister Peter Nebelo am Dienstagabend überraschend im Wirtschaftsförderungsausschuss an. Die Verwaltung arbeite derzeit an einem Vorschlag für ein Gutschein-System, um die Händler zu unterstützen. Auch Hilfen für Gastronomen hielt Nebelo für möglich.