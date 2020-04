Bocholt - Erster Stadtrat Thomas Waschki hat im Haupt- und Finanzausschuss eine „vorsichtige Öffnung“ der Stadtverwaltung in Aussicht gestellt. Ab Montag werde zunächst das Bürgerbüro im Hungerkamp-Gebäude am Westend wieder aufmachen, kündigte er an. Besucher dürften jedoch nur mit einem Termin ins Bürgerbüro kommen.