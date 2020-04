Bocholt - Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass sie keine Schutzmasken an die Bocholter verteilen wird. Zwar gelte in NRW ab Montag eine Maskenpflicht in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln, doch die Stadt betont, „dass die Bürger selbst in der Verantwortung stehen, sich einen entsprechenden Mundschutz zu besorgen“.