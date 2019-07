Stadt: Ultraschall im Aasee macht nicht unfruchtbar

Bocholt - Die Fraktion Freie Grüne/Die Linke sorgt sich um die Zeugungsfähigkeit der Bocholter Männer. In einer Anfrage an den Umweltausschuss wollten die Politiker wissen, ob die Ultraschallbehandlung des Aasees bei Männern zu einer vorübergehenden Unfruchtbarkeit führen könne. Das schloss Reinhold Wilke, Leiter des städtischen Fachbereichs Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, in der Sitzung am Donnerstagabend aus.