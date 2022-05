Stadt kündigt Vertrag: Ewibo soll sich nicht mehr um Obdachlose kümmern

Bocholt - Die Stadt will das Obdachlosenkonzept neu ausschreiben. Bisher war die Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt (Ewibo) für die Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen zuständig. Die Stadt hat den Vertrag gekündigt und will das Konzept neu ausschreiben. Doch im Sozialausschuss gab es am Dienstagabend Zweifel daran, ob die Stadt den Vertrag hätte kündigen dürfen.