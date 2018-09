Stadt pflanzt 83 neue Bäume für 440.000 Euro

Bocholt - Immens waren die Schäden, die der Orkan „Friederike“ am 18. Januar hinterließ. Besonders hart betroffen waren die Bäume am Burloer Weg und der Borgersstraße. Dort will die Stadt jetzt 83 neue Bäume pflanzen. 440.000 Euro kostet die Aktion, wie Peter Schlabs vom Fachbereich Stadtgrün in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses erklärte.