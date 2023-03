Stadt schneidet Ufergehölz im Bürgerpark Mosse zurück

Bocholt - Der Bürgerpark Mosse ist am Ende des Winters deutlich gelichtet worden. Die Stadt ließ an mehreren Stellen der drei Seen kleinere Bäume und Büsche im Uferbereich entfernen. In den sozialen Netzwerken wird der Rückschnitt von Parkbesuchern als schädlich für die Vogelwelt kritisiert. Die Stadt sagt allerdings: Genau das Gegenteil sei der Fall.