Stadt sperrt Badebucht am Aasee

Die Entscheidung, den See bis auf Weiteres zu sperren, traf das Bocholter Ordnungsamt nach Rücksprache mit dem für die Badebucht zuständigen Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport am Freitagmittag. Bereits am Donnerstag waren durch Experten Proben entnommen worden. Diese waren zwar unbedenklich, wie die Stadt berichtet. Doch „grüne Schlieren“ auf dem Wasser deuteten trotzdem auf eine vermehrte Zahl von Blaualgen hin, so die Stadt.

„Wir bedauern die Sperrung, die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter geht jedoch vor“, so Benedikt Püttmann, Leiter des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport. Warme Temperaturen begünstigen laut Monika Tenbrock vom Ordnungsamt das Entstehen von Bakterien bei Blaualgenbefall. Mit Blick auf die Wetteraussichten fürs Wochenende habe man sich deshalb für die Sperrung entschieden.

Auch für Hunde sei das mit Bakterien verseuchte Wasser ein Gesundheitsrisiko. Im schlimmsten Fall könnten Tiere aufgrund der „toxischen Wirkung“ der Bakterien verenden, heißt es seitens der Stadt.

Die rote Flagge am DLRG-Gebäude im Bereich der Badebucht weist auf das Badeverbot hin. Zusätzlich bringt die Verwaltung Warnhinweise rund um den See an. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden könne, sei derzeit noch offen.