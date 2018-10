Stadt startet Baugrund-Verkauf in Mussum und Lowick-Ost

Bocholt - In Lowick und in Mussum beginnt die Stadt Bocholt jetzt mit der Vermarktung von städtischen Baugrundstücken: Zum einen geht es um 36 Grundstücke im Bereich Lowick-Ost (Essing Esch II) am Elsenpass und Heinrich-Haltermann-Weg, zum anderen um 7 Grundstücke der Stadt an der Mosse in Mussum, wo der Pater-Weikamp-Weg entstehen wird.