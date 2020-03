Stadt verschärft Einschränkungen von Händlern und bittet Bürger um „soziale Distanz“

Bocholt. „Macht sofort zu.“ Mit dieser Forderung richten sich Bürgermeister Peter Nebelo und Erster Stadtrat Thomas Waschki an Einzelhändler, Friseure, an Eisdielen-, Restaurant- und Cafébetreiber, die ab Freitag sowieso schließen müssen. In etlichen Läden blieben bereits gestern die Türen verschlossen und die Lichter aus.