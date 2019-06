Stadt warnt: Gewitter am Nachmittag möglich

Bocholt – Laut Stadtverwaltung und Deutschem Wetterdienst könnte es am Nachmittag Starkregen, Gewitter und Hagel geben. Außerdem berichtet der Wetterdienst von möglichen Windböen. Die Warnung gilt ab 14 Uhr.

In der Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes heißt es: „Ab dem Nachmittag kommen von Südwesten her kräftige Gewitter auf. Diese sind insbesondere begleitet von Starkregen (20 bis 30 l/qm in kurzer Zeit, örtlich auch noch mehr). Zudem sind im Zusammenhang mit den zu erwartenden linienhaft angeordneten Gewittern Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h (Bft 9 bis 10) zu erwarten, einzelne orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) sind nicht ausgeschlossen.“

Außerdem könnten Hagelkörner bis etwa drei Zentimetern Größe fallen, vermutet der DWD. Die Gewitter sollen in Etappen bis in die Nacht vorüberziehen, die „heftigsten Entwicklungen“ seien aber am Nachmittag zu erwarten. Offiziell gilt die Wetterwarnung bis Donnerstagnacht, 3 Uhr.