Stadt will Quartiersarbeit in Bocholt ausweiten

Bocholt - Die Stadt will die Quartiersentwicklung in Bocholt ausweiten. Zukünftig soll die Quartiersarbeit unter anderem auch in der Innenstadt und der Feldmark stattfinden. Die aktuellen Träger der Quartiersarbeit– der Verein Leben im Alter (Lia) und die Caritas – sollen dafür vier zusätzliche Vollzeitstellen schaffen.