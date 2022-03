Stadt will mehr Platz für Ukraine-Flüchtlinge schaffen

Bocholt - Eine Übersicht über die aktuelle Flüchtlingssituation hat die Bocholter Stadtverwaltung in der letzten Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales gegeben. „Wir hätten uns es alle nicht vorstellen können, dass es noch einmal zu einem Krieg in Europa kommt“, eröffnete der Erste Stadtrat Thomas Waschki. „Dass noch einmal Panzer in Europa rollen“, davon sei er noch immer geschockt.