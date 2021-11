Stadtbus hebt Umstiegsgarantie für Linie C1 auf

Bocholt - Bis zur Beendigung der Sperrung des Barloer Weges hebt die Stadtbus-Gesellschaft die Umstiegsgarantie am Bustreff für die Linie C1 auf. Die Linie verkehrt zwischen Stenern und dem Krankenhaus. Die Aufhebung tritt ab Montag, 22. November, in Kraft.

„Bereits seit dem 6. September muss die Linie C1 auf der wichtigen Anbindung zum Krankenhaus (Ärztehäuser) eine Umleitung fahren, da der Barloer Weg zwischen Kurzer Weg und Louis-Pasteur-Ring aufgrund von Straßenbauarbeiten gesperrt ist“, teilt die Stadtbus-Gesellschaft mit. Die Umleitung führe besonders in den Hauptverkehrszeiten zu großen Verspätungen. Ursprünglich sollte die Sperrung bis zum 29. Oktober dauern. „Aufgrund von Verzögerungen beim Straßenbau wurde diese jedoch verlängert, sodass derzeit eine Sperrgenehmigung bis zum 22. Dezember vorliegt“, so die Stadtbus-Gesellschaft weiter.

Die Aufhebung der Umstiegsgarantie bedeutet, dass für Fahrgäste bei einer Verspätung auf der Linie C1 am Bustreff „künftig nicht sichergestellt ist, in die anderen Stadt- und Taxibus-Linien direkt umsteigen zu können.“ Ausnahmen gibt es bei Ankünften um 7.45 Uhr und 13.45 Uhr an Schultagen, „da um diese Zeit der Schülerverkehr mit einem Umstieg zwischen allen Linien gewährleistet werden muss“, teilt das Unternehmen mit. „Die bestehende Umleitung, die mit Haltestellensperrungen verbunden ist, bleibt auf der Linie C1 unverändert bis zur Beendigung der Sperrung bestehen.“