Stadtmuseum Bocholt: Verpflichtungen nicht erfüllt?

Bocholt - Ist die Stadtverwaltung beim Stadtmuseum in den vergangenen Jahren ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen? Das wirft ihr der Verein für Heimatpflege Bocholt vor, der gemeinsam mit der Stadt Träger des Museums ist. Die Mitglieder beschlossen jetzt bei ihrer Jahreshauptversammlung, einen entsprechenden Brief an Bürgermeister Thomas Kerkhoff zu schicken.