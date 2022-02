Stadtmuseum: Kerkhoff wirbt für Fildekenschule als Standort

Bocholt - In der Bocholter Politik hat die Debatte um einen möglichen neuen Standort des Stadtmuseums in der ehemaligen Fildekenschule begonnen. Im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft haben Bürgermeister Thomas Kerkhoff und Stadtbaurat Daniel Zöhler jetzt ihren Vorschlag eingebracht, das Stadtmuseum zusammen mit dem Stadtarchiv in dem leer stehenden Gebäude am Mühlenweg unterzubringen.