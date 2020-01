Stadtpartei-Chefin Lilian Spogahn legt ihr Amt nieder

Bocholt - Stadtpartei-Chefin Lilian Spogahn ist zurückgetreten. Bereits zum Jahreswechsel gab sie ihr Amt auf – aus „persönlichen Gründen“, wie Stadtpartei-Fraktionschef Dieter Hübers jetzt in einem Brief an die Mitglieder erklärt. Gerade einmal zwei Jahre hat die 35-Jährige, die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte beim Kreis Wesel ist, an der Spitze der Bocholter Stadtpartei gestanden.