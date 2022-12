Bocholt - Bei der bundesweiten Stadtradel-Aktion ist die Stadt Bocholt in diesem Jahr auf dem zweiten Platz gelandet. In der Kategorie der Mittelstädte, an der sich 133 Städte und Kreise bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner beteiligten, hat nur Rheine mehr Kilometer erreicht. Insgesamt nahmen deutschlandweit 2600 Kommunen teil.