Stadtsparkasse: Sitzungsgeld um mehr als das Doppelte erhöht

Foto: Sven Betz

Die Stadtsparkasse Bocholt hat den Politikern in ihren Aufsichtsgremien letztes Jahr insgesamt 22.000 Euro an Aufwandsentschädigung gezahlt. In diesem Jahr wird die Summe erheblich höher werden, denn das Sitzungsgeld für die Politiker wurde um mehr als das Doppelte erhöht.