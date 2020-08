Bocholt - Die Sparkassenfiliale an der Dinxperloer Straße ist bis auf Weiteres geschlossen. Grund dafür sei eine mögliche Corona-Infektion, teilt die Stadtsparkasse mit. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Geldautomaten und SB-Geräte in der Filiale stehen weiterhin zur Verfügung, so die Stadtsparkasse.