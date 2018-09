Stärken und Schwächen von Bocholts „Marktviertel“

Bocholt - Wie kann die Bocholter Innenstadt wieder attraktiver werden? Diese Frage haben sich in den vergangenen Monaten Verantwortliche aus dem Handel und von der Stadt zusammen mit Experten gestellt und in Workshops ein Konzept erarbeitet. Das „Flächenmanagement 2.0“ liegt seit Kurzem vor. In mehreren Folgen untersucht das BBV, welche Stärken und Schwächen das Konzept für verschiedene Teile der Innenstadt herausgearbeitet hat. Und: Welche Verbesserungsvorschläge unterbreitet das Konzept? Wir starten heute mit dem „Marktviertel“ und der „Altstadt“.