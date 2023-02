Bocholt - 43 Sportlerinnen haben am Wochenende ihr Publikum in die Welt von Tarzan und Jane entführt. „Zwei Welten, eine Familie: Tarzan und Jane“ hieß das Stück, das die Sportlerinnen des Rad- und Kraftfahrerbunds (RKB) Solidarität Bocholt auf Rollschuhen in der Euregio-Sporthalle aufführten.