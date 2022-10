Bocholt - In der kommenden Woche startet die 37. Auflage der BBV-Aktion „Nachbarn in Not“ (Nino). Erneut geht es darum, vor allem bedürftige Familien, Alleinerziehende mit Kindern und von Altersarmut betroffene Senioren aus dem BBV-Verbreitungsgebiet gerade in der Weihnachtszeit zu unterstützen.