Startschuss für das schnelle City-WLAN gefallen

Bocholt - Mit einem symbolischen Knopfdruck haben Bürgermeister Thomas Kerkhoff und BEW-Geschäftsführer Jürgen Elmer jetzt das neue Highspeed-WLAN-Netz in der Bocholter City in Betrieb genommen. Ab sofort können sich Besucher der Innenstadt an einem der 18 Hotspots kostenfrei anmelden und mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde in Up- und Download-Richtung im Netz surfen.