Stauwehr sanieren oder abreißen?

Bocholt - Wird das marode Stauwehr am Mariengymnasium saniert, neu gebaut oder vielleicht sogar ganz abgerissen? Das soll ein Gutachten klären, für das der Ausschuss für Umwelt und Grün jetzt den Sperrvermerk im Haushalt aufgehoben hat. Dass an der Stauanlage etwas passieren muss, hatte Wilhelm Kirchner, in der Verwaltung für die Stadtentwässerung zuständig, noch einmal betont. Das Wehr sei nur noch sehr schwer regulierbar.