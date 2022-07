Stefan Passerschroers begeistert beim Hofkonzert

Bocholt - Was ist da los auf dem Hof bei Hüning? Da swingen und rocken die Leute, bis die Fliesen wackeln. Oder sie stehen auf und tanzen ausgelassen zwischen den Paletten zu Songs von Frank Sinatra und Dean Martin, die ein noch fast Unbekannter mit einer großen Stimme locker in Frank Sinatra Manier daher trällert. Es ist der Rheder Stefan Passerschroer, der das erste der Hofkonzerte bei Fliesen Hüning in Spork bestreitet.