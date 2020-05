Stefan Prinz ist neuer BBV-Redaktionsleiter

Stefan Prinz war zuvor vier Jahre stellvertretender Chefredakteur vom Solinger Tageblatt und vom Remscheider General-Anzeiger mit Sitz in der Klingenstadt Solingen. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehörten Leitungsaufgaben in der Redaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung und als Pressesprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg.

Der 44-Jährige startet seine neue Aufgabe im Westmünsterland in einer außergewöhnlichen Zeit. Händeschütteln und ausführliche Kennenlerngespräche müssen wegen der allgemeinen Abstandsregeln vorerst warten. „Ich werde aber dennoch ganz sicher Wege finden, um mit den Menschen schnell und intensiv in Kontakt zu treten.“ Denn die enge Bindung der Tageszeitung an die Region ist dem gebürtigen Hessen ganz wichtig.

„Das BBV ist seit Generationen fest in der Region verwurzelt. Darauf möchte ich in meiner neuen Aufgabe aufbauen und unsere Lokalzeitung zu einem modernen und unverzichtbaren Medium für die Menschen in Bocholt, Rhede, Hamminkeln und Isselburg weiterentwickeln – als wohlwollende und kritische Zeitung, die fest an der Seite ihrer Leser steht.“ Eine Wohnung in Bocholt hat Stefan Prinz bereits bezogen: „Ich fühle mich schon sehr wohl hier.“

„Ich freue mich, dass wir die Stelle des Redaktionsleiters mit Stefan Prinz besetzen konnten. Ich wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe“, sagt BBV-Verleger Jörg Terheyden.