Bocholt - Am Montag sind die Sternsinger der Bocholter Pfarrei Liebfrauen durch die Straßen gezogen. Zu ihnen gehörten auch Sarah Kuschmierz (12), Laura Krause (13) und Ella Hüls (11). Sie brachten den Segen in Kindergärten und Seniorenheime in Bocholt. Außerdem sammelten sie Spenden für bedürftige Kinder im Libanon.