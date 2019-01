Bocholt - Fast 112.500 Euro haben die Sternsinger aus dem Dekanat Bocholt – dazu gehören auch die Kirchengemeinden in Rhede und Isselburg – in diesem Jahr gesammelt. Damit wurde das Ergebnis vom Vorjahr um rund 2500 Euro übertroffen. 893 Kinder, eingeteilt in 256 Gruppen, brachten in den katholischen Kirchengemeinden den Segen von Haus zu Haus.