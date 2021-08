Aalten – Vielerorts wird derzeit an 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland erinnert. Auch im deutsch-niederländischen Grenzgebiet gibt es etliche Orte, an denen die Erinnerung an jüdische Gemeinden noch präsent ist. So wie im niederländischen Aalten, wo sich jüdisches Leben seit dem 18. Jahrhundert nachweisen lässt.