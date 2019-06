Bocholt - Das Stiftungsfest wurde in diesem Jahr zum 175-jährigen Bestehen der „organisierten Krankenpflege in Bocholt“ groß mit zahlreichen Aktionen am Sonntag im Garten des Krankenhauses und in der Zentralschule für Pflegeberufe gefeiert. Im Mittelpunkt stand dabei die Pflege in all ihren Facetten.