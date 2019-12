Bocholt - Das Rathaus am Berliner Platz steht inzwischen fast komplett leer. Alle Fachbereiche sind ausgezogen. Sie sind im Gigaset- und Hungerkamp-Gebäude untergebracht. Das Standesamt ist jetzt in der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Schleusenwall zu finden. Noch bis Montag ist die Information im Rathaus besetzt.