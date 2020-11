Stobel-Bier macht Schritt in den Einzelhandel

Bocholt - Die Bocholter Brauerei-Gründer Peter Stoverink und Jan Belting werden ihr Stobel-Bier künftig auch über den Bocholter Einzelhandel vertreiben. Drei Supermärkte und fünf Getränkemärkte in der Stadt wollen das für den Bocholter Markt gebraute Bier verkaufen, kündigte Stoverink an. Auch in mehreren Bocholter Gaststätten und Restaurants sei Stobel demnächst zu haben.