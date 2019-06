Störche bekommen erneut Nachwuchs in Lowick

Bocholt-Lowick - Sie sind wieder da – und sie haben erneut Nachwuchs. Die Rede ist von dem Storchenpaar, das im vergangenen Jahr zwei Jungen in einem Nest aufzog, das Joachim und Gaby Meteling in ihrer Garten- und Teichanlage in Lowick aufgestellt haben. Nach Angaben des Storch-Experten Hans Glader war das der erste Nachwuchs dieser Vogelart in Bocholt seit gut 80 Jahren.