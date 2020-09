Störfall auf der Bocholter Kläranlage

Bocholt - In der Kläranlage hat es bereits am vergangenen Donnerstag einen Störfall gegeben. Eine vermutlich giftige Substanz war über die Kanalisation in die Anlage gelangt und hatte am Wochhende zu starken Beeinträchtigungen der Abwasserreinigung geführt. Im Zulauf der Kläranlage waren am Donnerstag ungewöhnliche Werte unter anderem in Bezug auf die elektrische Leitfähigkeit gemessen, teilt die Betriebsleitung des Entsorgungs- und Servicebetriebs (ESB) mit.