Bocholt - In einem Stoffballen-Lager an der Johannes-Meis-Straße in Suderwick hat es gestern gegen 15.45 Uhr gebrannt. Drei der Stoffballen waren in Brand geraten. Dabei wurde laut Feuerwehr die gesamte Halle verraucht. Ein Mitarbeiter der Firma hatte versucht, das Feuer zu löschen. Er blieb unverletzt.