Bocholt - Der Marktplatz vor dem Historischen Rathaus und der St.-Georg-Platz verwandeln sich in ein „Paradies für Selbermacher“, verspricht das Stadtmarketing. Zum ersten Mal sind am kommenden Sonntag, 16. April, 80 Händler aus den Niederlanden vom Veranstalter Stoffencircus in Bocholt.