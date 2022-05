Stolpersteinführung für die neuen Referendare in Bocholt

Bocholt - Die 98 neuen Referendare des Bocholter Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) haben sich am Dienstag in vier Gruppen auf die Spuren jüdischer Geschichte in Bocholt begeben. Gemeinsam mit dem Bocholter Historiker Hermann Oechtering besuchten sie Stolpersteine, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern.