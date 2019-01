Straße Am Kreuzberg stellenweise abgesackt

Bocholt - Die Straße Am Kreuzberg ist wieder gesperrt. Hier hatte sich an mehreren Stellen die Straße abgesenkt. Eigentlich wollte der ESB die Schäden ausbessern und die Straße bereits vor einer Woche wieder freigeben, doch noch immer versperren Baken den Weg. Grund dafür ist, dass die Ursache für die Absenkung der Fahrbahn noch nicht feststeht. Die Ergebnisse sollen am Montag vorliegen.