Bocholt - Auf einem Bauernhof an der Winterswijker Straße hinter Barlo ist am Donnerstagabend das Strohlager in Brand geraten. Wegen der extremen Rauchentwicklung löste die Feuerwehr gegen 19.15 Uhr Sirenenalarm aus. 16 Fahrzeuge und zeitweise bis zu 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.