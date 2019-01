Bocholt - Die CDU-Fraktion Bocholt hat die Äußerungen von NRW-Gesundheitsminister Laumann am Montagabend in Bocholt zur Zukunft der Borkener Stroke Unit ausdrücklich begrüßt. „Wir freuen uns, dass sich Karl-Josef Laumann diesem dringenden Problem annimmt“, teilte am Dienstag der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lukas Behrendt mit.